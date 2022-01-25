عودة خدمة الانترنت الى اليمن بعد انقطاع دام 6 أيام

2022/01/25 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عادت خدمة الانترنت، اليوم الثلاثاء إلى عموم محافظات اليمن بعد قيام الفرق الهندسية بإصلاح الأضرار الذي خلفتها غارات العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي على بالبوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في مدينة الحديدة.وانقطع الانترنت عن اليمن بعد غارات لطيران العدوان استهدف ليل الخميس/ الجمعة استهدفت البوابة الدولية للإنترنت في مدينة الحُدَيْدَة، وهو قصف أدى كذلك إلى […]

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