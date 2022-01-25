سفير الإمارات لدى أمريكا: نحن في تنسيق دائم مع واشنطن للتصدي لهجمات الحوثيين

2022/01/25 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإماراتي لدى أمريكا، يوسف العتيبة، الإثنين، أن القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها الأمريكية على تنسيق دائم لصد هجمات الحوثيين على البلاد، وذلك بعد ساعات من تعرض أبوظبي لهجوم صاروخي جديد من الجماعة اليمنية المدعومة من إيران فجر ا

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