2022/01/25 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، انها ستقوم بتفجير مسيطر لمخلفات حربية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022"، أن "سرية الهندسة التابعة لقيادة عمليات البصرة ستقوم بعمليات تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية ضمن مناطق الأرطاوي اليوم 2022/1/25 وخلال الساعات القليلة القادمة لذلك وجب التنويه".

إقرأ/ ي أيضاً: تصريح من دائرة الألغام حول المخلفات الحربية في البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبيه من عمليات البصرة بشأن تفجير تحت السيطرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبيه من عمليات البصرة بشأن تفجير تحت السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).