2022/01/25 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، إلى تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية.وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “سرية الهندسة التابعة لقيادة عمليات البصرة ستقوم بعمليات تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية ضمن مناطق الأرطاوي اليوم 2022/1/25 وخلال الساعات القليلة القادمة لذلك وجب التنويه”.

ظهرت المقالة عمليات البصرة تنبه السكان عن تفجير مسيطر عليه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنبه السكان عن تفجير مسيطر عليه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنبه السكان عن تفجير مسيطر عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).