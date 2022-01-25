محافظة عراقية تسجل اعلى معدل يومي بإصابات

2022/01/25 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اعلى معدل يومي لإصابات الجيش الابيض بفيروس كورونا منذ 6 اشهر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية سجلت 172 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 9 للكوادر الصحية وهي اعلى معدل للإصابات في صفوف الجيش الابيض في اشارة منه للكوادر منذ 6 اشهر متتالية".

واضاف العزاوي، ان "سجلت حالة وفاة واحدة بسبب مضاعفات الاصابة لترتفع قائمة الضحايا الاجمالية الى 532 حالة وفاة فيما سجلت 135 حالة شفاء لترتفع اجمالية الحالات المسجلة الى 78020 حالة فيما بلغت اجمالي حالات الاصابة المؤكدة 79077 اصابة".

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