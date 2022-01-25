2022/01/25 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ 3 أشخاص بعد سقوط باص في نهر شمال شرق ديالى (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ 3 أشخاص بعد سقوط باص في نهر شمال شرق ديالى (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ 3 أشخاص بعد سقوط باص في نهر شمال شرق ديالى (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).