اعفاء مدير توزيع كهرباء الرفاعي عماد جبار وتكليف بديلاً عنه

2022/01/25 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر حكومي في ذي قار، اليوم الثلاثاء، باعفاء مدير توزيع كهرباء الرفاعي عماد جبار وتكليف بديلاً عنه.وقال المصدر ان "الحكومة المحلية اصدرت امرا باعفاء مدير بلدية الرفاعي فلاح حسن وتكليف اسامة جاسم بدلا عنه".واضاف انه "تم اعفاء مدير توزيع كهرباء الرفاعي عماد جبار وتكليف محمد ثجيل".

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