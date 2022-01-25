الفتح: لا مؤشرات على الغاء الجلسة الأولى من عدمها

2022/01/25 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الثلاثاء , انه لاتوجد أي مؤشرات او تسريبات بشان قرار المحكمة الاتحادية بدعوى الطعون المتعلقة بالجلسة الأولى للبرلمان , مبينا ان تحالفه سيحترم أي قرار تصدره الاتحادية .وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المحكمة الاتحادية ستقضي اليوم […]

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