ابن يضرم النار بجسد والدته في بغداد

2022/01/25 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصا قد قام بحرق والدته بواسطة مدفأة نفطية.

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