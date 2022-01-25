فيروس كورونا يصيب لاعباً جديداً في المنتخب الوطني

2022/01/25 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، اصابة لاعب جديد من المنتخب الوطني بفيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “نتائج الفحص الطبي اظهر إصابةَ لاعب المنتخب الوطنيّ أمجد عطوان بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجةُ الفحص إيجابيةً له، بينما كانت سلبيةً لكلٍ من بشار رسن وأيمن حسين، وبالتالي يُضاف أمجد عطوان […]

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