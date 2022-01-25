2022/01/25 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الثلاثاء، من تداعيات هروب سجناء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الحسكة في سوريا.وقال خليل في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هروب السجناء ستكون له تداعيات أمنية على الأوضاع في نينوى وسنجار وباقي مدن العراق، خاصة أن هؤلاء سيحاولون التسلل عبر الأراضي العراقية”.وطالب […]

ظهرت المقالة العراق..



نائب يحذر من تداعيات هروب سجناء الحسكة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. نائب يحذر من تداعيات هروب سجناء الحسكة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. نائب يحذر من تداعيات هروب سجناء الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).