العراق ينضم للبروتوكول العربي لمنع القرصنة والسطو المسلح

2022/01/25 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفتْ السفارة العراقية في مصر، الثلاثاء، عن انضمام العراق إلى البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالسفارة قوله، إن “وزير العدل سالار عبد الستار سيوقع خلال زيارته القاهرة يوم غد […]

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