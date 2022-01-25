2022/01/25 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن شخصاً اقدم على حرق والدته بواسطة مدفئة نفطية في العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فرق الدفاع المدني تلقت اخباراً بوجود حادث حريق داخل دار سكنية تجاوز ضمن منطقة الشالجية”.وأضاف المصدر، أن “الفرق وصلت إلى مكان لحادث، واكتشفت قيام شخص بحرق والدته […]

ظهرت المقالة بغداد..



شخص يحرق والدته بواسطة مدفئة نفطية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. شخص يحرق والدته بواسطة مدفئة نفطية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. شخص يحرق والدته بواسطة مدفئة نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).