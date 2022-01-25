ليتوانيا تعرض للبيع موقعا كانت تستخدمه الاستخبارات الامريكية لاغراض التعذيب

2022/01/25 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … تستعد الحكومة الليتوانية لبيع الموقع المعروف باسم المشروع رقم 2 او الموقع البنفسجي وهو موقع سري لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية خارج العاصمة فيلنيوس كان يستخدم لتعذيب من يشتبه بصلتهم بالارهاب خارج الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المعتقل السري عبارة عن حظيرة فولاذية تحتوي […]

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