2022/01/25 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار تحدد نسبة الأيدي الوطنيّة العاملة في الحقول النفطية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:37

واع/

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