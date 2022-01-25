في ذي قار.. الدفاع المدني: عام 2022 سيشهد خلو المحافظة من الألغام

2022/01/25 | 10:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد مدير دفاع مدني ذي قار العميد صلاح جبار، اليوم الثلاثاء، ان عام 2022 سيشهد خلو المحافظة من المخلفات الحربية والمقذوفات غير المنفلقة والألغام.وذكر جبار في حديث لوكالات محلية، ان “عام 2022 سيشهد خلو المحافظة من اي مقذوف حربي غير منفلق او لغم ارضي من خلال الجهود المبذولة من قبل فريق ازالة هذه …

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الدفاع المدني: عام 2022 سيشهد خلو المحافظة من الألغام أولاً على النور نيوز.

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