2022/01/25 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأمين رحلات جوية بديلة للاعبين المغتربين من الالتحاق بوفد المنتخب الوطني في طهران.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد المرة نجح في تأمين حجوزات الطيران للاعبينا المحترفين في السويد وانكلترا ليلتحقوا بالمنتخب اليوم”.واوضح ان “لاعبي السويد امير العماري ومهند جعاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة ماراثونية للمغتربين.. تعرف على موعد وصولهم إلى طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة ماراثونية للمغتربين.. تعرف على موعد وصولهم إلى طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).