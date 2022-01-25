لا تقبل الفشل..اتبع هذه النصيحة من الخبراء حول كيفية تحقيق المزيد في حياتك

2022/01/25 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من منا لا يرغب في النوم لفترة أطول، وتناول الطعام الصحي، وممارسة المزيد من التمارين.لكن قد يتطلب أن نصبح نسخة "أفضل" من أنفسنا قائمة لا نهاية لها من المهام، مما يتركنا مرهقين نفسيًا.

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