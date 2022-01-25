2022/01/25 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بموجة ثلوج جديدة بدءاً من يوم الخميس المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي نائل العلي، في إبضاح تابعه "ناس" اليوم الثلاثاء، (25 كانون الثاني 2022)، إن "البلاد على موعد مع أمطارا خفيفة وتحديداً في مناطق الموصل، مع زخات ثلجية ممزوجه مع المطر في دهوك، فيما تشهد باقي المناطق استقراراً في الأجواء".

وأضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية مع أجواء مستقرة خلال اليوم الثلاثاء، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الغربية، لتتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية في عموم البلاد يوم غد الأربعاء".

وتابع العلي، ان "خرائط الطقس والتوقعات تشير إلى حالة قطبية متمثلة بتساقط ثلوج ستشهدها المناطق الجبلية ومناطق السليمانية ودهوك مع أمطار في مناطق الشمال الأخرى، وذلك خلال يوم الخميس المقبل، ولاتشمل الأمطار باقي مناطق الوسط والجنوب".

ولفت إلى أن "الاجواء ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة وموجة برد قصيرة ومتوسطة الشدة خلال يوم الجمعة والسبت المقبل".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة خلال اليوم الثلاثاء، وفق العلي:

بغداد 17 --- 4

الموصل 12 --- 4

البصرة 20 --- 6

الناصرية 19--- 5

كربلاء 17 --- 4

تكريت 14 --- 4

السليمانية 7 --- 5 تحت الصفر

العمارة 19 --- 5

الرمادي 16--- 1 تحت الصفر

كركوك 13--- 3

النجف 18 --- 4

السماوة 19 --- 4

دهوك 8 --- 2

الديوانية 19 --- 4

أربيل 12 --- 3

الكوت 18 --- 4

الحلة 18 --- 4

بعقوبة 17 --- 3

الرطبة 12 --- صفر

السلمان 16 --- 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدارة جديدة للثلوج نحو العراق.. موجة برد بدءاً من الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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