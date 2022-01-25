نظام التفاهة-2 - سعيد مضيه

2022/01/25 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه للتفاهة بيئتها وآلياتها ورسالتهاتشاطر المترجمة المؤلف في تحديد مفهوم التفاهة كما تم تسريبه داخل الحياة الاجتماعية للرأسمالية المتقدمة ، فهي تحث الخطى للتدهور وتبذل الحياة الاجتماعية، بما يقربها من اوضاع شعوب المنطقة العربية المعلقة بالحبل الصري للعصر الوسيط، وأبرز مظاهره سطوة النظام الأبوي: " يلحظ المرء صعودا غريبا لقواعد تتسم بالرداءة والانحطاط المعياريين: فتدهدرت متطلبات الجودة العالية، ......





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