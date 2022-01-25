اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 14 - عباس علي العلي

2022/01/25 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فقد كانت الثقافة الأجتماعية في ما يعرف بعصر العبيد السابق لمرحلة الطوفان العراقي تحديدا، وبالاستناد إلى تحليل مرفقات القبور المكتشفة تحت طبقات الطين الغريني في مناطق الغمر من قبل البعثات الأستكشافية العديدة، قائمة على تزايد الاستقطاب الطبقي الاجتماعي كما بينا سابقا وخفض المساواة بين أفراد المجموعات العراقية لتشكيل أولى المجتمعات المنظمة رأسيا تحت زعامات قبلية أو أسروية كبيرة، يصف "بوغوكي" (Bogucki ......





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