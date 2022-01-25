الصحة: ارتفاع أعداد إصابات كورونا نتيجة حتمية لوجود أوميكرون

2022/01/25 | 10:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبرت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي “نتيجة حتمية” لوجود متحور أوميكرون وعدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية.وقال العبيدي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته “النور نيوز” مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي، إن “ارتفاع أعداد الإصابات حاليا ضمن الموقف الوبائي ليس بالأمر الطبيعي، لكنه يعد نتيجة حتمية …

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