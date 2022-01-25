الصحة تسجل زيادة في الاقبال على لقاحات كورونا

2022/01/25 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل المنافذ التلقيحية خلال الآونة الأخيرة إقبالاً على تلقي اللقاح من قبل المشمولين بالتطعيم، مشيرة الى ان نسب التلقيح ماتزال دون مستوى الطموح.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التعليمات الجديدة للتلقيح تنص على شمول هذه الأعمار بالجرعة الإضافية بعد مرور […]

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