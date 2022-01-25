العراق وايران يتفقان على التعاون المشترك بمجال انتاج وتصدير الادوية

2022/01/25 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتفق العراق وايران، على التعاون المشترك في مجال انتاج وتصدير الادوية والمعدات والاجهزة الطبية والسياحة العلاجية وخدمات التاهيل.جاء ذلك بناء على اتفاقية للتعاون المشترك تم توقيعها بين رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند ونظيره العراقي ياسين احمد عباس.ومن اهم بنود الاتفاقية؛ تقديم الخدمات الطبية في مستوصفات المركز الطبي للحج والزيارة […]

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