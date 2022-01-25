المحكمة الاتحادية تبدء جلسة النظر بشرعية جلسة البرلمان الأولى

2022/01/25 | 11:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبدأت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، جلسة المخصصة بالنظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى.

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