شاهد..طباخة عربية تقلب 4 طناجر مليئة بالطعام معًا في الهواء

2022/01/25 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان الطبخ هوايتها المفضلة، حتى تحول أخيرًا إلى شغفها في الحياة.وبدورها، نجحت نوال ابراهيم، وهي فلسطينية/لبنانية الأصل، في نقل هذا الشغف إلى مستوى آخر، ما جعل كثيرون يصفوها بـ"فنانة قلب الطناجر".

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