الدراجي يصل المحكمة الاتحادية للادلاء بإفادته بشأن دعوى شرعية جلسة البرلمان

2022/01/25 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل النائب خالد الدراجي، الذي رأس الجلسة الاولى للبرلمان للادلاء بافادته امام المحكمة الاتحادية بشأن دعوى شرعية الجلسة.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “النائب خالد الدراجي الذي رأس الجلسة الاولى للبرلمان بدلاً عن محمود المشهداني (الاكبر سناً)، وصل للادلاء بافادته امام المحكمة”.هذا وبدأت المحكمة العليا بالنظر بدعوى الاطار التنسيقي للنائبين عالية […]

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