بلدية الصدر: الأرصفة تتعرض الى تجاوزات حكومية

2022/01/25 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مدير عام بلدية الصدر الأولى عادل كاظم الساعدي، الثلاثاء، تعرض الأرصفة الى تجاوزات من المواطنين والدوائر الحكومية التي تقوم بحفر بعض الأرصفة دون إعادة ترميمها.وقال الساعدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “من ضمن أعمال دوائر البلدية الخدمية إعادة ترميم الأرصفة وإكساء الشوارع من المواد المقرنصة والإسمنت، وغالباً ما تتعرض هذه الأرصفة […]

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