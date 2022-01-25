2022/01/25 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد سعدون الصيهود، اليوم الأحد، ان خيار الدخول بالحكومة كأطار كامل ( الفتح ودولة القانون ومن معهم ) او الذهاب جميعا للمعارضة اي بمعنى الإطار امام توجهين اما ان يختار المبادئ على المناصب او المناصب على المبادئ .

وقال الصيهود لـ(بغداد اليوم ) ان "الإطار التنسيقي متماسك موحد لن يذهب جزء على حساب جزء اخر مبينا ان الاجتماعات مستمرة وقد يكون هناك اجتماعا مسائي للاستمرار لبحث هذا الموضوع".

وبين الصيهود انا "لا اعتقد ان يكون مقتدى الصدر سبب بشق البيت الشيعي وبتالي فأن الصدر مدعو لاحتواء الأمر".

وأضاف الصيهود ان "الأمر حاليا شبه متوقف والأمر بأنتظار قرار المحكمة بعد الغد لغرض إيضاح الأمور هل سنعود إلى المربع الاول بأنتخاب هيئة الرئاسة او الاستمرار بالهيئة الحالية" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن تشكيل الحكومة المقبلة .. أما الدخول كإطار كامل أو الذهاب إلى المعارضة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن تشكيل الحكومة المقبلة .. أما الدخول كإطار كامل أو الذهاب إلى المعارضة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).