ريال مدريد يهزم برشلونة في الصراع على

2022/01/25 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتفوق ريال مدريد على برشلونة في سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البرازيليين، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية وجود منافسة قوية بين الغريمين على ضم البرازيلي إندريك، مهاجم بالميراس، صاحب الـ15 عامًا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد حسم الاتفاق مع بالميراس حول الصفقة، التي ستجعل الميرنجي ملزمًا بشراء اللاعب عندما يبلغ 16 عامًا، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيوقع ريال مدريد عقدا احترافيًا مع اللاعب البرازيلي، عندما يبلغ 18 عامًا.ويتمتع اللاعب بقدم يسرى ذهبية، ويملك قدرات تهديفية مميزة، حيث سجل 168 هدفًا في 174 مباراة مع فرق الناشئين.

وتشير التوقعات في البرازيل إلى أن إندريك سيكون الأكثر إثارة للاهتمام منذ ظهور نيمار في سانتوس، كما تمت مقارنته بالنجم السابق روماريو.

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