رفع دعوتين جديدتين للطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/25 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتلقت المحكمة الاتحادية العلي دعوتين عن نواب الاطار التنسيقي عالية نصيف وعطوان العطواني بشان الجلس الأولى لمجلس النواب.

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