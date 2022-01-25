الكهرباء تكشف عن مباحثات مع الجانب الإيراني لإطلاق الغاز

2022/01/25 | 11:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تحاول طرح البدائل لتشغيل الوحدات التوليدية ومحطات الإنتاج.

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