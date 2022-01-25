نقابة الأكاديميين: الجامعات بدأت تفرغ من بعض الاختصاصات

2022/01/25 | 11:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مؤتمر عام نقابة الأكاديميين نائب رئيس رابطة التدريسيين الجامعيين إحسان عمر الحديثي، الثلاثاء، عن أن الجامعات بدأت تفرغ من بعض الاختصاصات.وقال الحديثي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “معظم الاختصاصات التي تدرس في الجامعات لا يحتاجها البلد، وإن احتاجها فقد يكون على نطاق محدود”، مشيراً إلى أن “الجنبة المالية هي السبب […]

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