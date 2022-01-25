2022/01/25 | 11:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاث متهمين بالسرقة وحيازة المواد المخدرة في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.وذكرت الوكالة في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، إن “المفارز ألقت القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية من دور المواطنين في بغداد”.واضافت انه “تم القبض على […]

ظهرت المقالة القبض على اثنين بحوزتهما 10 الاف حبة “كبتاغون” في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين بحوزتهما 10 الاف حبة “كبتاغون” في الانبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين بحوزتهما 10 الاف حبة “كبتاغون” في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).