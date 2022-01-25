2022/01/25 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

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اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

ومكاتب الصيرفة اليوم الثلاثاء.





وبحسب القائمة التي تابعتها وكالة نون

اليوم ، (25 كانون الثاني 2022)، فان سعر

الدولار شهد ارتف

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