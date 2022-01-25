تصريح سعودي بشأن الربط الكهربائي مع العراق: سيجعل البلدين بلدا واحدا

2022/01/25 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية،

اليوم الإثنين، وجود دعوات لفتح المزيد

من المنافذ الحدودية مع العراق وفرص

استثمارية في 7 قطاعات، مشيرا الى ان

الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلدا

واحدا.





وقال رئيس

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