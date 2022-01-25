2022/01/25 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي يصل الى

الرياض لتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي

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المصدر /الصحافة المستقلة

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