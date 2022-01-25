عاجل.. المحكمة الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى الأول من شباط

2022/01/25 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجلت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعاوى النائبين عن الاطار التنسيقي، عالية نصيف وعطوان العطواني إلى الأول من شباط.

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المحكمة الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى الأول من شباط أولاً على النور نيوز.

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