انطلاق عملية امنية مشتركة في سامراء - عاجل

2022/01/25 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية للبحث عن فلول داعش الارهابي جنوب سامراء.

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الفوج الثالث في قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذ عملية امنية جنوب سامراء".وأضاف، إن "العملية شملت دهم وتفتيش ضمن قاطع المعتصم جنوب سامراء بحثا عن فلول داعش الارهابي وتدمير مخابئه".

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