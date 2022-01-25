2022/01/25 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصف النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان ، الثلاثاء ، أداء وزارة الهجرة والمهجرين بـ”الهزيل”، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها الوزارة تجاه النازحين والمهجرين لا ترتقي لمستوى الطموح.وقال سليمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين هزيلة بمعنى الكلمة”، مبينا أن “النازحين يعانون من انعدام المياه والكهرباء والمساعدات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ايزيدي يصف أداء وزارة الهجرة بـ”الهزيل”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ايزيدي يصف أداء وزارة الهجرة بـ”الهزيل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).