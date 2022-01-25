المحكمة الاتحادية تحدد موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً

2022/01/25 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من اعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022".

واوضح انه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، وقررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".

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