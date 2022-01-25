"مزحة" تقود سائحة هولندية للاعتقال في بولندا..ماذا فعلت؟

2022/01/25 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة البولندية، سائحة هولندية وفرضت عليها غرامة بعدما أدت التحية النازية عند بوابة معسكر الاعتقال والإبادة النازي السابق "أوشفيتز بيركينو".

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