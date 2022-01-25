5 جزر كاريبية تُضاف إلى قائمة الوجهات

2022/01/25 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) 14 وجهة سياحة إلى المستوى الرابع "عالي الخطورة" الإثنين، الأمر الذي يشي بسيطرة متحوّر فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على العالم حاليًا.

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