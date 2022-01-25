تظاهرات مرتقبة للمطالبة بالغاء عقد شركة دايو في ميناء الفاو

2022/01/25 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالبت تنسيقية الحراك الشعبي ، الثلاثاء، بإلغاء عقد شركة دايو الكورية في ميناء الفاو واستبدالها بشركة صينية، فيما كشفت أن المشاريع الخمسة التي وقعتها الموانئ العام الماضي مع شركة دايو الكورية بلغت نسب انجازها صفر.وقال عضو الحراك التنسيقي حسين علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأيام المقبلة ستشهد رفضا شديدا لإنهاء […]

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