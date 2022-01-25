2022/01/25 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، بشأن "مفردة" وردت في إحدى القنوات الفضائية العراقية، زعمت الأخيرة أنها منقولة عن متحدث الوزارة أحمد العبادي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022)، "تستنكر وزارة الكهرباء وتنفي ما روجت له قناة صلاح الدين الفضائية من كلمات غير لائقة، بأن هنالك تصريحات نسبت للوزارة بأن المنظومة (هجمت)، وذلك كلام لا يليق لا بقناة فضائية ولا ذوق عام يقدم للمواطنين".

وأضافت، أن "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل إلى ١٣٤٠٠ ميغاواط، رغم انحسار اطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب الاخوة في وزارة النفط، وأن محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز".

وتابعت الوزارة، "لليوم الرابع على التوالي لاتزال الوزارة في غرفة عمليات دائمة الانعقاد لبحث التداعيات التي اثرت سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها".

وبينت، أنه "على بعض وسائل الإعلام مراعاة عدم الابتذال واستغلال معاناة المواطنين وفهم واقع عمل الجهات القطاعية كل بحسب واجباته والتزاماته، وسيتم اتخاذ ما يلزم قانونياً مع هيئة الإعلام والاتصالات فيما يخص من يروج لإعلام غير مهني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء ترد على فضائية عراقية: التزموا بالذوق العام! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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