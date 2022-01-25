العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي

2022/01/25 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وقغت الحكومة العراقية مع السعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي.

وقال مراسل (بغداد اليوم )، ان السعودية وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الكهرباء العراقية في مجال الربط الكهربائي.

واضاف انه مثل الجانب السعودي وزير الطاقة الامير عبد العزيز بن سلمان ال سعود، وعن الحانب العراقي الامين العام لمجلس الوزراء المنسق الوطني لمجلس التنسيق العراقي حميد الغزي.

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