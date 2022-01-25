المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعاوى نصيف والعطواني بشأن جلسة البرلمان الأولى

2022/01/25 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى نصيف والعطواني بشأن جلسة البرلمان الأولى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان(الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل.

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