2022/01/25 | 11:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول النائب باسم خشان إلى مبنى المحكمة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/25 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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