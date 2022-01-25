المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الإطار التنسيقي

2022/01/25 | 11:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأجيلها إلى يوم الأثنين المقبل المصادف الأول من شهر شباط المقبل العام 2022.

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