2022/01/25 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيراً ما نشاهد أموراً خارجة عن

المألوف ولكن نتقبلها ونقول في أنفسنا

ربما عرض أمر إجباري جعلها تبدو كذلك

ولكن أحياناً أخرى يكون الأمر غير مقبول

وغير مفهوم.

غالبا ما تؤدي إقامة المشاريع الحديثة

على أر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سمعت بقصص القبور الموجودة على بعض مدرجات الطائرات؟.. تعرف عليها “صور”) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سمعت بقصص القبور الموجودة على بعض مدرجات الطائرات؟.. تعرف عليها “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).